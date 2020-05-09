В Республике Алтай выявили один новый случай COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус подтвердился у 35-летней жительницы Кош-Агачского района, ранее контактировавшей с выявленным в Шебалинском районе заболевшим.

Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в Горном Алтае достигло 52.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Также режим самоизоляции продлен в регионе до 15 мая. По словам главы республики Олега Хорохордина, ситуация "нелегкая". При этом Горный Алтай является одним из двух сибирских регионов (наряду с Тывой), где нет скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19.