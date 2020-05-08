Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе обязательного масочного режима. Правила начнут действовать с 12 мая.
Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания.
О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 8 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 621 человека. При этом 165 человек уже выздоровели. Трое скончались.
Комментарии
На стройке , в цехах заводов,предприятий , дорожных работах ношение масок не обязательно.
Также необязательны маски в ритуальных залах , административных зданиях и местах лишения свободы.
Так получается или будет ещё один указ ,ужесточающий первый ??
Нет бесплатного обеспечения населения масками- не может быть штрафов. Иначе это спекуляция в пользу производителей средств индивидуальной защиты. Сам шить не умею
Нет штрафа - значит можно не носить
О'кей, пусть бесплатно снабжают, из расчёта одна маска на 3 часа, т.е. 8 шт. в сутки, или денежная компенсация.
Ввели масочный режим, а где маски выдают? Томенко, иди читай афиши на заборах! Если требуешь, то обеспечь и не за счет кармана людей, а за счет бюджета! Введение закона ограничивающего права человека должны четко быть в рамках законности! У нас введен режим карантина? НЕТ!!! Вот и вводить какие либо ограничения Конституционных прав человека ты не имеешь права!
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю, серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся- таки тогда и отменят.
Томенко, а когда закон об обязательном ношении ошейников подпишешь?
13 го
―Пацаки, почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники и радоваться.
Решение проблемы носить - не носить простое : спрос будет не с граждан,спрос будет с владельцев вышеуказанных организаций. Будет запрещён вход/поездки без масок , но уже администраторами и владельцами транспорта.
Каждый будет волен в выборе...
А если я чатланин? Я могу не надевать цак?