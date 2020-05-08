Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров

Владимир Путин потребовал повысить конкурентоспособность отечественных товаров в борьбе за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы и продуктов питания, сказано в публикации на портале "Будущее России. Национальные проекты".

"На фоне падения глобального спроса обострилась борьба за международные рынки сбыта товаров топливно-сырьевой группы, продуктов питания, другой продукции. Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями", — заявил президент в ходе совещания по ситуации в транспортной сфере.

Также российский лидер рассчитывает, что отечественные перевозчики предложат "эффективные логистические модели, которые смогут поддержать, стимулировать экспорт, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью".