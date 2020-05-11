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По трое за столом не собираться: как общепит реагирует на послабления от государства

, ИА "Амител"
С неполной загрузкой и полупустыми залами придется работать довольно долго

Уже с середины мая ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса в России, могут начать отменять. Но постепенно. Ранее об этом заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности послабления могут коснуться и сферы общепита. До сих пор (уже 1,5 месяца) кафе и рестораны работают только в режиме доставки готовых блюд.

Тем временем уже с 12 мая в Алтайском крае вводится обязательный масочный режим. В числе мест, где необходимо появляться в маске, названы и заведения общепита. Косвенно этот факт указывает на их скорое открытие.

Но даже после обещаний о смягчении режима и частичного открытия кафе и ресторанов далеко не все представители отрасли понимают, как скоро они вернутся к обычной жизни. Все чаще звучат прогнозы о том, что рынок в итоге покинет от 20 до 30% таких заведений. Amic.ru пообщался с представителями барнаульского бизнеса и узнал, что они думают на этот счет.

Без банкетов, поминок и свадеб

В конце апреля Роспотребнадзор составил детальный план возвращения к работе для заведений общепита, согласно которому отмена ограничений будет происходить поэтапно. Так, после окончания режима самоизоляции (в Алтайском крае действует бессрочно) открыться смогут только небольшие заведения площадью до 50 кв. м, рассчитанные максимум на 10 человек.

А это значит, что о пышных торжествах и свадьбах с многочисленными родственниками и друзьями придется снова забыть. Речь здесь, скорее, о том, что появится возможность перекусить в обеденный перерыв в небольшом кафе. Очевидно, что такие походы в рестораны и бары заинтересуют очень немногих.

Уличный формат

Впрочем, владелец барнаульского ресторана "Место пасты" Евгений Кураков смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. С того момента, как его заведение работает только на доставку, прошло уже больше месяца. Раньше в день ресторан приносил по 100-120 тысяч, после карантинных мер выручка упала в три раза.

"Понятно, что общепит станут открывать постепенно, все растянется на 3-4 этапа и, видимо, займет более месяца. Существует вариант работы с летними верандами. С такой просьбой к федеральным властям обратилась Ассоциация отельеров и рестораторов России. В этом случае сильно повезет тем, у кого есть возможность использовать дополнительно условные 1000 кв. м на свежем воздухе", – отметил собеседник.

Кураков говорит, что его заведение в первое время после разрешения открыться  в любом случае сохранит доставку, то есть работа будет идти в комбинированном режиме. Собеседник полагает, что если в Алтайском крае (и Барнауле в частности) обстановка нормализуется, то к полноценной работе общепит вернется уже в июне.

"Раньше это казалось бы неуместным оптимизмом, а сейчас видится вполне реальным", – заключает владелец ресторана.

Кстати, "Место пасты" относится к тем заведениям, которым позволят открыться во вторую очередь. Это кафе и рестораны вместимостью более 20 человек. Банкеты разрешат проводить при условии, что за столом будет не больше двух человек, а расстояние между столами составит не меньше одного метра.

Подобные точки смогут приступить к работе после того, как в регионе заболеваемость начнет снижаться. Здесь решение принимают власти конкретного субъекта РФ. Пока в Алтайском крае последние несколько дней наблюдается устойчивая тенденция по уменьшению выявленных случаев коронавируса. Это позволяет с некоторым оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Стоит ли игра свеч?

К слову, многие представители сферы общепита не под запись говорят о том, что, возможно, будут вынуждены свернуть бизнес, так как работать с неполной загрузкой длительный период времени окажется экономически невыгодно. Затраты на коммунальные платежи, электроэнергию, зарплату персоналу почти не изменятся, а выручка априори будет меньше в несколько раз, чем могла бы быть.

Говорить о рентабельности в такой ситуации не приходится, считают владельцы. Правда, многие уверены, что жесткость мер будет подкреплена не очень строгим контролем за их исполнением. Тем не менее вряд ли кто-то осознанно будет нарушать рекомендации, ведь штраф в таком случае может исчисляться даже не десятками, а сотнями тысяч рублей.

Стремглав никто не побежит

Директор "Грильницы" Максим Тушков признает, что часть предпринимателей из сферы общепита действительно могут покинуть рынок: "Давать прогноз – дело неблагодарное, всем приходится непросто, но ситуации различные. Ясно, что тяжелее всех приходится крупным ресторанам. Даже если они подстроились под рынок и ввели доставку, то по большей части чтобы дать хоть какую-то работу для персонала и что-то им выплачивать".

Согласно планам Роспотребнадзора, в последнюю, третью очередь, будут открыты именно большие кафе и рестораны. К работе в штатном режиме заведения смогут вернуться только при условии, что в регионе нет новых зараженных, а количество поправившихся станет расти с каждым днем.

Тушков согласен, что процесс возвращения к полноценной работе общепита займет не один месяц. Однако даже после этого заведения будут испытывать объективные трудности. "Никто после снятия ограничений не побежит стремглав в кафе или ресторан, да и покупательная способность населения сразу не восстановится", – замечает директор сети фастфуда.

Собеседник добавил, что для "Грильницы" идея с летними верандами не рассматривается, так как почти вся продукция заведения в основном берется с собой на вынос.

Все соблюдали и раньше

В свою очередь, Вадим Сизиков, который по франшизе развивает сеть "Додо Пицца" в Барнауле и Новоалтайске, напоминает,  что многие требования Роспотребнадзора, в частности по социальной дистанции, соблюдались и в "докоронавирусную" эпоху.

Правда, предприниматель сетует, что у него нет возможности сделать веранды рядом с пиццериями. К тому же неизвестно, как на это посмотрят городские чиновники, одно время активно боровшиеся с "летниками".

"Есть проблема – когда приходят покушать большой компанией, как в таком случае их рассадить?" – задает резонный вопрос Сизиков.

Напомним, что по количеству выявленных случаев коронавируса Алтайский край занимает третье место в Сибири. При этом большинство инфицированных в регионе приходится на Змеиногорский район и Барнаул. Вероятно, заведения общепита в этих муниципалитетах будут открываться с максимальной осторожностью. Не исключено, что ждать полноценного рестарта придется большую часть лета.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

11.05.2020 07:55
- гость -

Странно всё таки, почему из-за распространения короновируса никто из высших лиц страны не вспомнил биолога Друзьяка Николая Григорьевича или хотя Лайнуса Поллига, которые обьяснили проникновение вируса в клетку организма и борьбу с этим. Информация вроде не секретная. Наверное заинтересованности нет.

11.05.2020 08:28
- гость -

А кто из них с полной загрузкой работал?)) Только если свадьба да похороны. Студентов нет, поэтому даже грильницы и т.п. забегаловки по-любому без них полупустыми будут.

11.05.2020 08:40
- гость -

Полный идиотизм! По двое за столом.., а если пришли четверо, родители и двое детей..? Какая разница, за двумя они столами будут сидеть или за одним.

11.05.2020 08:45
гость

"..открыться смогут только небольшие заведения площадью до 50 кв. м, рассчитанные максимум на 10 человек.."

Тупость несусветная! Или 10 чел набьётся в маленький зал, или рассади этих же 10 чел на 100 квадратах с большим расстоянием, где выше вероятность заразится? Нужно просто делать ограничения по одновременному нахождению в зале, расстоянию между посадочными местами. А так-же времени нахождения, чтобы запускать группами, затем обработка зала и мест, и следующую партию запускать. И делать высокие защитные экраны вокруг столиков из орг.стекла, как в Европе сейчас.

11.05.2020 08:53
- гость -

Масочный режим в кафе. А как кушать через маску?

11.05.2020 09:25
месный

11.05.2020 08:53
- гость -

А никак, посмотрел на заказ, посидел, заплатил и на этом всёёёё.

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