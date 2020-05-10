Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Горном Алтае выявили два новых случаев заболевания коронавирусом, информирует руспубликанский оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных в регионе выросло до 54.

Как отмечается, коронавирус подтвердился у 27-летней жительницы Турочакского района, работающей на строящемся объекте и контактировавшей с ранее заболевшей жительницей района.

Также инфекция подтвердилась у 64-летней жительницы Кош-Агачского района – родственницы женщины, у которой заболевание выявили в пятницу, 8 мая. Их состояние удовлетворительное, симптомов нет, уточняют в оперштабе.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Также режим самоизоляции продлен в регионе до 15 мая. По словам главы республики Олега Хорохордина, ситуация "нелегкая". При этом Горный Алтай является одним из двух сибирских регионов (наряду с Тывой), где нет скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19.