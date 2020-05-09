Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств. Напомним, что 75-ю годовщину Победы приходится отмечать в условиях режима самоизоляции. Поэтому оставайтесь дома и следите за нашей текстовой трансляцией.

Лента 2020-05-09 09:22:42

На 10 утра запланировано выступление губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Его можно будет увидеть на телеканале "Катунь-24". А на 14.00 запланировано выступление президента Владимира Путина. Его можно будет увидеть везде. Кремль накануне анонсировал 20-минутную речь президента. Понятно, ждем не только поздравлений, но и информации о том, как жить дальше, продлятся ли ограничения и т.д.

Никита

На 10 утра запланировано выступление губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Его можно будет увидеть на телеканале "Катунь-24". А на 14.00 запланировано выступление президента Владимира Путина. Его можно будет увидеть везде. Кремль накануне анонсировал 20-минутную речь президента. Понятно, ждем не только поздравлений, но и информации о том, как жить дальше, продлятся ли ограничения и т.д. 2020-05-09 09:05:18

Всем доброго утра! С праздником, с Днем Великой Победы! В необычном, мягко говоря, формате празднуем мы это событие в нынешнем году. Поэтому сидим дома, мы тоже сидим, но следим, как проходят торжества, и рассказываем вам. Кстати, как отпраздновать День Победы, не выходя из дома, можно почитать здесь.

Никита