Число заражений коронавирусом в Алтайском крае достигло 641

В Алтайском крае зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 641, сообщает региональный оперативный штаб.
"Из этого числа жители Барнаула – 14 человек, Павловского района – 2, Рубцовска – 1, Немецкого национального района – 1, Тальменского района – 1, Благовещенского района – 1", — уточнили в оперштабе.
8 мая стало известно о 16 новых случаев заражения COVID-19 в регионе. Тогда коронавирус диагностировали еще девяти пациентам в Барнауле, четырем – в Бийске и Змеиногорском районе (по два), трем – в Заринске, ЗАТО Сибирский и Тюменцевском районе (по одному).
Ранее губернатор Виктор Томенко принял решение ввести масочный режим в Алтайском крае. Он будет действовать 12 мая. Что он изменит в жизни жителей Алтайского края, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
"За сутки заболели еще 20 местных жителей"
Это неправда.
У большинства инфицированных симптомы так и не появляются.
Ну и чичсло выявленных инфицированных реального масштаба заражения отражать не может.
Правильнее будет: за сутки выявлено 20 носителей вируса.
9.05.2020 11:39
- гость -
"За сутки заболели еще 20 местных жителей"
Это неправда. - троль работает))))