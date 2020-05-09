Воздушный Парад Победы начнется сразу же после того, как президент России Владимир Путин закончит свое обращение к россиянам, сообщает "Комсомольская правда".

Поздравлять жителей страны российский лидер начнет в 10:00 по московскому времени (14:00 – в Барнауле). Ориентировочно его речь продлится около 10 минут.

В авиапараде над Москвой задействуют самолеты с 8 аэродромов базирования, в том числе и из других регионов: Рязанской, Саратовской и Тверской области. В районе Химок воздушные суда соберутся в строй.

Парад будет насчитывать 75 единиц техники ВКС РФ. В их числе вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-35м, Ми-28Н ("Ночные охотники"), Ка-52 ("Аллигаторы"), Ми-24П, самолёты А-50У, Ил-76МД, Ту-95МС, Ту-160М, Ту-22М3, Ил-78, МиГ-29СМТ, Су-24М, МиГ-31к, Су-34, Су-35С, Су-30СМ и Су-25СМ.

Напомним, власти России приняли решение о переносе массовых торжеств 9 мая. Все планировавшиеся масштабные мероприятия, в том числе парад на Красной площади в Москве и шествие "Бессмертного полка" пройдут позднее, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится. Путин пообещал, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов.