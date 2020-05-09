Барнаульцы смогут посмотреть авиапарад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая прямо из окон своих домов.

Праздничную акцию устроят АСК Лидер и пилотажная группа "Открытое небо". Наш корреспондент Вячеслав Мельников в кабинете одного из этих самолетов должен полететь. Трансляцию можете посмотреть на нашем аккаунте в Instagram.

С национальным флагом над городом пролетят самолет и вертолет. Их маршрут будет пролегать примерно над этими улицами: Павловский тракт — проспект Строителей – проспект Красноармейский – Речной вокзала — проспект Ленина.

Посмотреть на авиапарад него можно будет с 12:00.