Пилоты готовятся к воздушному параду над Барнаулом. Видео

Опытные пилоты-инструкторы АСК "Лидер" и пилотажной группы "Открытое небо" готовятся к воздушному параду над Барнаулом. В 12:00 часов над домами краевой столицы пролетят самолеты и вертолеты.

Сейчас воздушные судна находятся на взлетной полосе за чертой города. На корпусе самолетов уже разместили плакаты с надписью "Бессмертный полк" и с портретами участников Великой Отечественной войны. Пилоты проверяют, все ли готово ко взлету.

Напомним, 9 мая в 12:00 барнаульцы увидят воздушный парад. Самолеты пролетят над Павловским трактом, проспектом Строителей, проспектом Красноармейский, проспектом Ленина и над Речным вокзалом.

Что еще интересного пройдет в День Победы в Барнауле — читайте в подробном обзоре amic.ru.