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Не забыты. Как проект "Судьба Солдата" помогает найти героев Великой Отечественной

, ИА "Амител"
Только с начала года в Алтайском крае более 300 человек смогли узнать о судьбе своих близких

В юбилейный 75-й год победы в Великой Отечественной войне у поисковых отрядов, разыскивающих убитых и пропавших без вести бойцов Красной армии, много работы. В алтайское отделение каждый день поступает до пяти заявок. Большое количество обращений от родственников красноармейцев с просьбами выяснить место захоронения останков солдата, узнать подробности  военной судьбы или просто найти его фотографию. Об этом amic.ru рассказал председатель Алтайского регионального отделения "Поискового движения России" Дмитрий Вейн.

Не база данных, а живые люди

Связан повышенный интерес не с красивой датой, а с желанием узнать больше о трагически оборвавшейся жизни и подвигах своих родных, тем более что возможностей сделать это в настоящее время намного больше. Сегодня в открытом доступе размещены засекреченные и, соответственно, недоступные ранее документы из архива Министерства обороны России.  С одной стороны, эти данные дают шанс людям самостоятельно узнать подробности судьбы своих родственников. С другой — документы могут содержать неполные сведения или даже ошибки в написании фамилий.

И вот тут на помощь приходят общероссийские программы, которые помогают близким узнать о военном пути их отцов и дедов. Это — "Судьба Солдата", "Дорога к Обелиску", "Книга памяти". Это не просто база данных в интернете, здесь над установлением судеб бойцов трудятся живые люди. Розыск ведется и через архивы, и на полях сражений  в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Брянской областях  и др. Во многих регионах России, в том числе и в Алтайском крае, энтузиасты поискового движения действуют при поддержке местных органов власти, включая организационно-методическую работу.

В Алтайском крае организаторами регионального этапа акций являются управление молодежной политики и реализации программ общественного развития края, Краевой дворец молодежи, Алтайское отделение организации "Поисковое движение России", региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Имена героев — на Мемориал

В апреле 2020 года в Алтайское отделение "Поискового движения России" пришла Антонина Илатовская. Ее старшего брата  Петра Клюшникова призвали в армию в 1939 году. В 1941 году с началом войны он был направлен на Белорусский фронт. Больше от него не было никаких вестей: ни писем, ни фотографий. В 1944 году в семью пришла похоронка, которая потом потерялась. Судьба брата для Антонины, рожденной в 1939 году, была неизвестной до нынешнего года.

Поисковики смогли выяснить, что Петр Клюшников был ранен в бою. От этого  и скончался в госпитале. Похоронен был в Полесье в Беларуси. В самом начале мая розыскную операцию довели до логического конца – имя молодого барнаульца, погибшего в ВОВ,  будет увековечено на Мемориале Славы. И это большая радость для его близких.

А всего в 2019 году на барнаульском Мемориале Славе появилось 25 новых фамилий – и это работа поисковых отрядов.

"За 2019 год девятью поисковыми отрядами Алтайского края отработаны 450 запросов. Только за четыре месяца 2020 года отработаны 303 запроса. В значительной степени эти обращения имеют положительное продолжение. Мы отрабатываем запросы, находим информацию и передаем ее родственникам", — рассказывает Дмитрий Вейн.

Сегодня на Алтае поисковики  работают в Барнауле, Белокурихе, Табунском и Краснощековском районах. Однако поисковые экспедиции являются не самой большой частью работы отрядов. Нередко поисковики  вступают в переписку с родственниками погибших или пропавших без вести бойцов, пока ведется розыск. Когда запрос выполнен до конца, то люди неизменно благодарят за помощь независимо от возраста.

Как найти своего солдата?

Дмитрий Вейн рассказал, как  можно начать поиски родственников, погибших или без вести пропавших во время ВОВ.

Жителям края следует обратиться в региональное отделение Поискового движения или непосредственно в центральный штаб и заполнить анкету-запрос онлайн, выставленную на сайте  http://rf-poisk.ru/ в разделе "Методические материалы"/"Рекомендации по поиску". Запросы по характеру подразделяются на: установление судьбы пропавших без вести, уточнение места захоронения погибших, установление фронтового пути вернувшихся с войны, уточнение информации о наградах. На этой же странице ниже находятся рекомендации по самостоятельному поиску и перечислены все архивы: российские и зарубежные, в которых хранится информация о военнослужащих. Кроме того, на сайте в разделе "О движении" есть подраздел "Региональные отделения", где предоставлены данные — телефон и электронная почта председателя отдела соответствующего субъекта РФ.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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