8 мая в Первомайском районе возле поселка Казачий сбили лосиху. Об этом сообщает группа "Инцидент Барнаул".
Как позже уточнила участница сообщества, животное было беременно. Оно погибло вместе с лосятами, которых вынашивало.
При столкновении у автомобиля треснуло лобовое стекло, смялась крыша и капот. Данных о состоянии водителя после аварии нет.
Как ранее сообщал amic.ru, последний подобный инцидент на дорогах Алтайского края произошел в сентябре прошлого года неподалёку от Фирсово. Тогда лось получил серьезные травмы и переломы. Животное спустя непродолжительное время скончалось.
Комментарии
ну чё вот закономерный итог когда гонишь со скоростью у которой тормозной путь дальше чем ты видишь и соображаешь. Попалась жесткая лосиха ,а не мягкий пешеход.
При столкновении у автомобиля треснуло лобовое стекло, смялась крыша и капот.
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по моему слова "треснуло" и "смялась" - как-то не подходят к конкретно данной фото?..
превратились в Жо**, пардонте? в Жуть... самое то.
ну чё вот закономерный итог когда гонишь со скоростью у которой тормозной путь дальше чем ты видишь и соображаешь. Попалась жесткая лосиха ,а не мягкий пешеход.
Скажи честно - ты же ни дня за рулем не сидел?