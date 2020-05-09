Еще 11 жителей Алтайского края выписали из больниц после COVID-19

В Алтайском крае растет число людей, переболевших коронавирусом. Как уточнили в региональном оперативном штабе, за сутки из больниц выписали еще 11 человек.
Таким образом, в регионе от коронавирусной инфекции вылечили 176 пациентов. Их выписали после двойного тестирования на COVID-19. Результаты анализов показали, что вируса у них больше нет.
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 641 человека. Из них трое скончались. В регионе вскоре начнет действовать масочный режим.
Комментарии
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 541 человека
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В Алтайском крае зафиксировали 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 641
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Это как? Куда сотка делась?
Напомним, число заболевших в Алтайском крае достигло 641 человека.
О, поменяли. Ну хорошо, хоть со второго раза посчитали
А вот 465, которые не выздоровели, они все в больницах? Или в больницах 65, а 400 дома?
Это гримасы путинячьей статистики. Лапшу готовят одни, вешают на уши другие. Несогласованность, знаете ли.