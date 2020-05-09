В Барнауле проходит акция "Стена памяти", в ходе которой юным горожанам предлагают придумать надпись на Рейхстаге от имени своего воевавшего родственника. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Акцию проводит музей школы № 53 при поддержке комитета по образованию. Жители и гости города пишут на "Стене Памяти" имена предков, а блоки после хранятся в музее. Всего за пять лет проведения акции в музее набралось уже 20 полностью заполненных "стен".

В этом году школьникам Алтайского края предложили представить, что бы написал победитель на стене Рейхстага и сделать это за него.

Принять участие в акции можно не выходя из дома: достаточно разместить бумажный лист с именем и фразой родственника на своих страницах в соцсетях или в группе "Стена Рейхстага: Стена Победы, Стена памяти" с хештегами #РДШ, #РДШ22, #стенаПобедыПамяти и #наследникиПобеды.

Кроме того, в сообщении к фото нужно прикрепить свое имя, населенный пункт, школу и ФИО своего родного.