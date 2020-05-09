В Барнауле проходит акция "Стена памяти", в ходе которой юным горожанам предлагают придумать надпись на Рейхстаге от имени своего воевавшего родственника. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Акцию проводит музей школы № 53 при поддержке комитета по образованию. Жители и гости города пишут на "Стене Памяти" имена предков, а блоки после хранятся в музее. Всего за пять лет проведения акции в музее набралось уже 20 полностью заполненных "стен".
В этом году школьникам Алтайского края предложили представить, что бы написал победитель на стене Рейхстага и сделать это за него.
Принять участие в акции можно не выходя из дома: достаточно разместить бумажный лист с именем и фразой родственника на своих страницах в соцсетях или в группе "Стена Рейхстага: Стена Победы, Стена памяти" с хештегами #РДШ, #РДШ22, #стенаПобедыПамяти и #наследникиПобеды.
Кроме того, в сообщении к фото нужно прикрепить свое имя, населенный пункт, школу и ФИО своего родного.
Комментарии
Избавимся и от этой заразы.
Каждый понимайте, как хотите.
там может быть историческая фраза: "Ну вот, твою бабушку, и мы здесь"
Эта фраза легко гуглится. Она была оставлена в 1945 году
Нафига Гитлер воевал с СССР, достаточно было подождать смерти Сталина и забросить своего агента в качестве президента в Россию. И всё; развалена промышленность, а местная власть уже оказывается совсем не заинтересован в развитии все на терри тории работы, вывозя своих детей в Европу, все ценное сырье и природные ресурсы вывозятся в Европу, все активы туда же, люди ненавидят друг друга ...
Может такая нейтральная: "Больше этого не будет"? Или предупреждающая, но провокационная: "Если что, повторим"?