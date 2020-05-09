Алтайский думец поздравил жителей региона с Днем Победы

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев обратился к землякам в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"9 Мая - особенный день для каждого из нас. Сегодня мы только можем представить каким этот день был 75 лет назад, что чувствовали люди, услышав долгожданные слова об окончании этого страшного времени. День Победы без преувеличения можно назвать одним из самых трогательных и выстраданных праздников, праздников, где улыбки скрывают горькие слезы, где залпы салютов заглушают вой души о тех, кто этот день не дождался. А ведь только они, наши дорогие Ветераны по-настоящему знают, какое страшное у войны лицо и какое это счастье жить под мирным небом. Никакие, даже самые теплые слова не смогут передать ту благодарность и восхищение, которые мы сегодня испытываем перед подвигом наших солдат. Спасибо Вам, что подарили жизнь нам, нашим детям, нашей стране. Мы потомки великих Победителей, и мы будем гордиться и помнить это всегда! С праздником! С Днём Великой Победы!" — сказано в обращении депутата.