Несмотря на отмену массовых мероприятий, в Барнауле проводят некоторые акции, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Одной из них стал авиапарад, который устроили для жителей краевой столицы АСК "Лидер" и пилотажная группа "Открытое небо".

Специально для людей, которые проявили социальную ответственность и остались в своих домах, чтобы соблюдать режим самоизоляции, корреспондент amic.ru снял, как воздушный парад выглядел с Нового моста.