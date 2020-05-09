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На балконе со слезами на глазах. Ветеранов в Барнауле поздравили дворовыми концертами

, ИА "Амител"
"Фронтовые бригады" прямо во дворах исполнили песни военных лет
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

Привычному масштабному празднованию Дня победы в этом году помешала пандемия коронавируса. Но барнаульские волонтеры и артисты нашли способ даже в этих условиях поздравить ветеранов с размахом. Во всех районах города прошли концерты "фронтовых бригад". Артисты исполняли песни военных лет, поздравляли ветеранов, наблюдающих за выступлением прямо с балкона, а публика снимала происходящее на телефоны и вытирала слезы. Рассказываем, как в Барнауле прошли дворовые концерты и почему многие горожане уверены, что такую акцию нужно проводить каждый год.

"Вирус не страшен – лишь бы войны больше не было"

В 10 утра жители одного из дворов Ленинского района с любопытством рассматривали припаркованную легендарную "Эмку" – автомобиль ГАЗ-М1, который выпускался в СССР накануне войны. На нем сюда приехали известные барнаульские вокалисты Александр Рухадзе и Светлана Солей, чтобы в рамках акции "Фронтовая бригада" поздравить барнаульцев и исполнить песни, ставшие символами Великой Отечественной войны.

"Выносите на балконы портреты ваших дедов и прадедов, которые воевали за наше с вами будущее. Подпевайте вместе с нами. Но главное – оставайтесь, пожалуйста, дома", – обратился к жильцам перед выступлением Рухадзе.

Такой непривычный "балконный" формат концерта был выбран вынужденно: из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены. Выступление артисты начали с задорной песни "Первым делом самолеты". В окнах с началом концерта стало появляться все больше людей. Правда, не все прислушались к призыву и наблюдали за концертом из квартир: многие "спустились на землю" целыми семьями, чтобы послушать выступление вблизи и рассмотреть роскошный ретроавтомобиль. А сотрудники полиции в медицинских масках следили, чтобы люди сильно не толпились.

"Я из окна посмотреть хотела. А потом вижу: во дворе люди слушают. Да и тоже спустилась вот на лавочку: погода-то хорошая. Уже немолодая, хожу плохо, поэтому обычно на 9 Мая дома сижу. А тут ребята с песнями сами приехали. Молодцы. Я войну не помню, маленькая была. Помню только голод. Нечего какого-то вируса бояться – лишь бы войны больше не было", – рассказала Татьяна Степановна, вытиравшая слезы платком.

"Алешу" в каждый двор

Закончив свое первое выступление, бригада отправилась во двор неподалеку: на улицу Шукшина. Там концерт начался с обращения к ветерану Николаю Константиновичу Вытоптову, перед окнами которого расположились артисты. Фронтовик, нарядившись в парадную форму, наблюдал за выступлением с балкона, в окружении семьи.

"У меня просто сердце замирает от этих песен. С одной стороны, плохо, что массовые праздники отменили, а с другой – нашего Николая Константиновича мы сегодня всем двором поздравляем. Такого у нас никогда раньше не получалось. Поэтому акция, на мой взгляд, замечательная", – рассказала председатель местного ТСЖ Людмила Федоровна.

Певица Светлана Солей исполнила для ветерана и всех жителей двора песню "Алёша", которая посвящена герою войны и уроженцу Алтайского края Алексею Скурлатову. По ее словам, она давно хотела принять участие в чем-то подобном, но удалось лишь в этом году.

"Я очень серьезно отношусь к этому празднику, поэтому хотелось сделать барнаульцам приятное. Ну а что я еще могу подарить? Только свое творчество. Поэтому с радостью делюсь своим внутренним чувством благодарности и желаю всем нашим ветеранам счастья и сибирского здоровья. Пусть они будут любимы и пусть их всегда помнят и чтят", – сказала Светлана.

Выступление закончилось бурными овациями: сначала для артистов, а затем и для ветерана, который все это время держался по-военному, с выправкой. А его родные не могли сдержать слез.

"Такое нужно каждый год проводить"

В следующем дворе, куда отправились артисты, живет ветеран и председатель районного отделения "Российского союза ветеранов" Михаил Трофимович Таранов. Он с балкона слушать песни не стал: надел парадную форму, медицинскую маску и спустился во двор. Поэтому песни для него бригада исполняла "глаза в глаза".

"Я даже не знала, что у нас тут концерт будет. Просто услышала музыку и вышла во двор. Приятно, что нас приехали поздравить. Молодым это, я думаю, не очень понятно: они только радуются и на телефоны снимают. А мы, старшее поколение, эти песни с болью слушаем. Ветеранов немного осталось, их нужно помнить, чтить и беречь", – поделилась впечатлениями местная жительница Наталья.

Закончив финальную песню "День победы", Светлана Солей вручила ветерану гвоздику и пожелала крепкого здоровья. Михаил Трофимович за поздравления поблагодарил, но подчеркнул, что здоровье сейчас нужно всем, особенно молодым, за которыми будущее.

"Очень необычно выступать в таком формате. Но очень здорово. Мы все равно видим эту радость в глазах. Многие люди подготовились, украсили окна и балконы атрибутикой. Несмотря на то, что время сейчас трудное, чувствуется, что мы все вместе и встречаем этот праздник бок о бок. Поняла, что для таких ярких эмоций никакая сцена порой не нужна", – пояснила певица Светлана Солей.

Всего концерт в каждом дворе занял не дольше 20 минут: артисты исполнили по четыре песни. Конечно, это немного, но главное – внимание, уверен местный житель Алексей.

"Зато мы всем двором вышли, поздравили нашего ветерана. Да и поют ребята очень красиво. Ощущение праздника на душе. Многие ветераны уже не могут ходить из-за здоровья на парады, поэтому сидят дома. А так праздник сам к ним пришел – замечательно же. Я думаю, такие концерты вообще нужно каждый год проводить: в этом больше смысла, чем в больших концертах", – объяснил Алексей.

Всего в Барнауле для жителей выступали шесть фронтовых бригад. Разделив между собой районы города, они дали для барнаульцев 30 небольших концертов.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

9.05.2020 17:20
Гость.

Черный воронок НКВД. Зашибись

9.05.2020 17:35
гость

Светлана ниче так, хорошая

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