Росстат оценил общие живые потери РСФСР во время второй мировой войны. По оценке службы статистики, численность населения с 1941 по 1946 сократилась почти на 14 миллионов человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на второе издание сборника "Великая Отечественная война".

Расчеты произведены при "условии сохранения рождаемости на уровне 1940 года". По данным Росстата, на начало 1941 года в стране проживали 14 млн детей в возрасте до четырех лет, а к началу 1946-го число уменьшилось почти до 7 млн. За годы войны также сократилось и взрослое население – почти на 7 миллионов мужчин и 900 тысяч женщин.

Как ранее сообщал amic.ru, губернатор Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Победы. В обращении глава края напомнил, что на полях сражений погибло более 250 тысяч дочерей и сыновей Алтайского края.