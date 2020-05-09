Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Великой Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с празднованием 75-летия Великой Победы. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

В начале своего обращения президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В середине речи глава государства объявил минуту молчания в честь погибших мужчин и женщин на фронтах мировой войны.

"Здесь лежит неизвестный солдат, и каждый год мы почитаем всех тех, кто не вернулся с войны и лежит в братских могилах на полях сражений", – продолжил обращение президент.

Глава государства подчеркнул, что духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. В конце обращения Владимир Путин пообещал обязательно провести празднования Дня Победы после окончания карантинных мер.

"Мы отпразднуем эту дату. Пройдет и Парад Победы, и парад "Бессмертного полка". Мы знаем и твердо верим, что мы не непобедимы, когда мы вместе", – заявил Владимир Путин.

После обращения президент продолжил возлагать цветы к памятникам погибших во время Великой Отечественной войны.