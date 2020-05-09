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"Бессмертный полк - онлайн": какие истории о своих ветеранах рассказывают жители Алтая

, ИА "Амител"
Самые лучшие и любимые герои
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Акция "Бессмертный полк" в 2020 году проходит в Сети. Онлайн шествие уже с 2 часов ночи по московскому времени движется по стране с востока на запад. Помимо этого пользователи выкладывают истории о родных, которые воевал в годы Великой Отечественной войны. Какие теплые слова они говорят на своих страницах и о чем вспоминают - читайте в обзоре amic.ru.

Мой дедушка — герой войны

"Мой дедушка, разведчик артиллерист — Пахомов Георгий Михайлович, он настоящий герой войны и таким же был и в мирное время. ⠀
Воевал с августа 1941 года,. Были ранения лёгкие и тяжёлые, были окружения, был боевой путь от Москвы до Кёнигсберга.
После взятия Кёнигсберга, был направлен на восток, где воевал с Японией, уволен в запас в 1946 году", — говорится в посте на странице bcvvm22 в Instagram.

Лучший дедушка на свете

"Мой самый лучший дедушка на свете — Василий Семёнович Шалимов. Был призван в 16 лет, из восьмого класса. 43-ий, 44-ый, 45-ый... Настоящий фронтовик, настоящий герой!⠀Совершеннолетие встретил в наступлении, только к вечеру вспомнил о том, что у него день рождения... Воевал в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. Победу встретил в поезде в Казани. Это была такая радость!", — вспоминает пользователь asyaradio.

Никогда не видел деда

"Никогда я не видел своего деда... хотя оба они прошли эту войну. Михаил Иванович Леоненко — командир стрелковой роты успел повоевать на 3 фронтах, был несколько раз ранен и контужен... Пётр Никифорович Мосин попал в плен, когда шли в бой с одной винтовкой на троих...сначала к немцам, потом к нашим... и появилось много непраздничных вопросов... Но оба дожили до конца войны, но не до моего рождения... Хочу сказать им спасибо, что каждый по своему приближал победу и мои дети видят мирное небо и знают своего деда...", — пишет alex.leonenko.75.

Без слез невозможно читать

"На фото два моих деда — Фомин Кузьма Филиппович и Гомляков Иван Яковлевич. Кузьма Филиппович ушёл на фронт сразу после того, как окончил барнаульскую фельдшерско-акушерскую школу. Был назначен командиром санитарного взвода 2 стрелкового батальона 693 стр полка 178 стрелковой дивизии (впоследствии она будет Кулагинская краснознаменная). <...>Без слез невозможно читать наградные листы, в которых за сухими строчками читается каждодневный подвиг вот этого не высокого паренька из Сибири. Иван Яковлевич Гомляков был кадровым военным — семья и место дислокации были на Дальнем Востоке. Сообщение о начале войны застало его в дороге — ехал в отпуск к родителям в Баевский район (пос. Нижняя Чуманка). Рассказывал, что уснул прямо посреди вокзала в Новосибирске, а проснулся от людской беготни. Началась война", — поделился историей ivanfominews.

Как сильно я вас люблю

"Бабуля и дедуля.Два человека, которым я так и не сказала как сильно их люблю, — пишет asya.maslova. — Мой дед, Григорий Емельянович, родом из под Смоленска, деревня Кисели. Когда пришли немцы, несколько кварталов взяли себе фамилию Масловы. А прабабушка сожгла дедов паспорт "не дай Бог что". Так никто и не знал сколько ему лет. Деда Гриша был партизаном в лесах Белорусии и как истинный партизан молчал об этом до конца жизни. Но мне рассказал как замуровал свой наган в печке у прабабушки. Когда я спала на этой печке, все время думала как бы найти этот пистолетик и деду привезти. Вот он обрадуется! А потом деда работал на железной дороге диспетчером путей сообщения. Даже друзья называли его по имени-отчеству, уважали. Когда его не стало, гудели поезда.
А это бабушка, Лосева Нина Сергеевна. Она из Улан-Уде. Старшая из семерых детей.В 16 лет сбежала из дома и поступила в медицинский техникум.Всю жизнь проработала в аптеке, была провизором и главным фармацевтом.А на пенсии подрабатывала гардеробщицей в детской поликлинике. Мы часто танцевали Коробочку и Краковяк, наряжались в разных персонажей и много ругались.А летом мы втроем жили на даче. Они прожили вместе пятьдесят с лишним лет. Спасибо, родные!"

Спасибо за мирное небо

"Наш прадед принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Спасибо за мирное небо над головой", — написала жительница Алтайского края ludmila_altai и выставила в инстаграмм его фотографию.

Нам есть чем гордиться!

"Спасибо моим дедам Михаилу и Петру за Победу! Нам есть чем гордиться и что передать потомкам! Помним, уважаем, низкий поклон!", - doctor.lihacheva.

"Мой легендарный прадед"

irenluchik.art подробно рассказала о судьбе своего легендарного прадеда: "Битюцких Иван Никитович родился 27 мая 1907 года в селе Огни, Усть-Калманского района Алтайского края… В июле 1941 года Иван Никитович был призван Усть-Калманским военкоматом рядовым на фронт в ряды РККА… Он прошел боевой путь от повозочного 31-й армии 920 стрелкового полка 3-го батальона хозяйственного взвода до командира роты ПТР 923 стрелкового полка 20 армии Калининского фронта. Участвовал в обороне Москвы, а точнее в освобождении городов Волоколамск, Зубцов, Калинин, Клин и другие.
В октябре 1941 года в окрестностях города Зубцов во время налета вражеской авиации рядовой Битюцких сбил немецкий самолет из винтовки…. В декабре 1941 года прадедушка участвовал в Клинско-Солнечногорской оборонительной операции. На позиции подразделения у города Клин шла немецкая пехота, ее поддерживали три танка. Во время боя погибает командир подразделения бронебойщиков и мой прадед взял командование на себя. Назад – ни шагу! Мы отобьем атаку немцев, –  скомандовал он. И столько силы было в его словах, так велика была вера бронебойщиков, что они, не колеблясь, вступили в неравный бой и победили...Иван Никитович был трижды ранен. Награжден орденом "Красной звезды", медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Москвы" и еще многими юбилейными медалями.
В 1943 году прадедушка вернулся домой… А 19 мая 1973 года его сердце перестало биться. Мы помним его подвиг и гордимся им, и будем передавать память о нем из поколения в поколение. Ведь наш прадедушка – настоящий ГЕРОЙ!"
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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