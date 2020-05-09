Меняйло анонсировал продление режима самоизоляции по всей Сибири

Губернаторы регионов Сибири продлят режим самоизоляции, уверен полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Об этом сообщает ТАСС.
"Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят, – пояснил полпред. – Только вот в какой степени будут ограничения – в каждом регионе решения будут приняты по-разному, и это напрямую завязано под задачи запустить отрасли экономики".
Меняйло констатировал, что масочный режим введут по всей Сибири, а в отдельных регионах население обяжут носить еще и перчатки.
По его словам, сейчас прорабатывают меры по смягчению режима самоизоляции, чтобы защитить экономику. Их будут применять, когда ситуация стабилизируется.
Меняйло уточнил, что послабления могут коснуться сфер строительства, транспорта и сельского хозяйства. В то же самое время ждать скорого открытия туристических объектов пока не стоит, считает полпред.
Комментарии
Спасибо деду за Победу
Я думаю, что у нас во всех регионах самоизоляцию продлят
А узнают это люди 12-го, когда придут на работу?
можемповторить
Вполне можем, вторую волну уже ожидают
9.05.2020 15:52
гость
Вполне можем, вторую волну уже ожидают
Мы ещё пик первой не прошли
перчаток ещё не хватало... Может, сразу, как в "голый пистолет" - резиновые костюмы в форме презервативов?