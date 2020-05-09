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Российский глубоководный аппарат впервые спустился на дно Марианской впадины

, ИА "Амител"
"Витязь" оставил там вымпел в честь 75-летия Дня Победы
Фото: profile.ru

Фото: profile.ru

Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины. Это сделали в честь Дня Победы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд перспективных исследований.

8 мая в 22:34 по Москве автономный подводный аппарат "Витязь" погрузился на дно желоба, достигнув глубины почти в 10 тысяч метров. На этой отметке аппарат оставил вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ФПИ уточнили, что доставка памятного знака не единственная задача спуска — техника провела картографирование, видеосъемку морской пучины и изучила параметры окружающей среды. Общая продолжительность миссии превысила три часа без учета погружения и всплытия.

"Витязь", получивший свое название в честь научно-исследовательского флагмана в СССР, стал первым в мире полностью автономным подводным аппаратом, который достиг глубочайшей точки Тихого океана. В фонде также отметили, что столь сложное оборудование впервые было создано за кратчайшие сроки.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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