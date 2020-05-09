5 фактов о легендарном истребителе, который 9 мая пролетел над Новосибирском

Пролежал в болотах 67 лет

МиГ-3 был сбит в районе озера Селигер и пролежал в болотах Тверской области 67 лет.

Осенью 1941 года сразу четыре вражеских Мессершмитта-109 атаковали звено в составе трех МиГ-3 и сбили их. "Командир и второй лётчик погибли, а лейтенант Иван Крапивко сумел покинуть машину, отделался царапинами и ушибом руки, восстановился и продолжил воевать", — рассказал летчик-испытатель 1 класса Владимир Барсук в интервью "Сиб.фм".

Подняли машину из болота лишь в 2012 году. В 2014-м на нем провели первые испытания. Затем, как пишет "НДН.Инфо", самолет участвовал в парадах 2016 и 2017 годов. Но 9 Мая 2017 года после полета воздушное судно получило повреждение и долгое время находилось на ремонте.