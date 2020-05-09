Единороссы поздравили 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны Алтайского края

Алтайские единороссы в день празднования Победы во Второй Мировой войне поздравили по телефону (личные встречи были невозможны из-за коронавируса) всех ветеранов региона. В пресс-службе партии уточнили, что все их обращения и просьбы будут выполнены в ближайшее время.

В акции участвовало более 100 членов партии: депутаты Госдумы, краевого Заксобрания, советов депутатов в муниципалитетах. Они позвонили более чем 600 участникам и инвалидам войны.

Секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко поздравил ветеранов, живущих на его округе, а также в Курьинском и Краснощековском районах.

"Ветеран из Змеиногорского района рассказал, как воевал на фронтах ВОВ, а закончил войну в Японии. Совершенно случайно, не ожидая того, он встретился в Японии со своим старшим братом, который ушел воевать еще на финскую войну. И таких удивительных историй мы услышали очень много. У меня даже была легкая дрожь от тех слов, что звучали в ответ на поздравления. Мы обязаны ветеранам жизнью, благодаря им у нас мирное небо над головой, и позвонить им 9 мая — это самое малое, что мы можем сделать", — поделился Романенко.

Барнаульский депутат, глава фракции "Единая Россия" в гордуме Вячеслав Перерядов поздравлял в числе прочих Евгения Муратова, воевавшего на Первом Украинском фронте. Он попросил помочь ему с покупкой слухового аппарата. Депутат сказал, что решит вопрос в ближайшие дни.

А депутат Госдумы Валерий Елыкомов во время разговора с одним из ветеранов выяснил, она могла встречаться на фронте с дедом Елыкомова. Они оба оказались под Кенигсбергом примерно в одно время.

Единороссы будут поздравлять участников ВОВ и дарить им подарки весь юбилейный 2020 год. В том числе, по инициативе партии они получат мобильные телефоны с пожизненной бесплатной связью. А накануне 9 мая ветеранам подарили от губернатора Виктора Томенко телевизоры со встроенным тюнером для приема цифрового сигнала. Все ветераны, стоявшие на очереди, обеспечены жильем.