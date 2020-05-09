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Алтай помнит. Студенты делятся рассказами о родственниках-воинах в соцсетях

, ИА "Амител"
Они уверены, что отмена праздников — не повод забывать про ветеранов
Фото: ССО 'Витязь'

Фото: ССО "Витязь"

Торжественные мероприятия ко Дню Победы в этом году проходят в новых форматах: из-за коронавируса массовые праздники отменили. А потому многие торжества перешли в "онлайн". Нашли способ во время пандемии красиво почтить память о ветеранах и в Управлении молодежной политики края и студенческом отряде "Алтай". В рамках всероссийской акции "Письма памяти" в соцсетях они публикуют рассказы о своих родственниках, воевавших на фронте.

"В сети можно рассказать больше"

Студенты и в прошлые годы публиковали истории своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, которые участвовали в Великой Отечественной Войне, рассказала пресс-секретарь студотряда Анастасия Янковская. Но в этом году поменялся подход: если раньше это было лишь дополнение к масштабным празднованиям 9 мая, то теперь это самостоятельная акция, организованная краевым студотрядом и местным Управлением молодежной политики. 

"Поскольку ребята в этом году не смогут, например, присоединиться к "Бессмертному полку" с портретом своего родственника, то они могут сделать это у себя на странице. Более того, не просто показать фотографию, а рассказать целую историю, поделиться воспоминаниями. Мы строим будущее, опираясь на память нашего прошлого. Это слоган нашей акции, и с таким подходом ребята пишут свои рассказы. Так студенты показывают, что они чтут память подвигов Великой Отечественной Войны", — пояснила Янковская.

По ее словам, в сети студенты могут рассказать намного больше, ведь сначала им приходится собрать всю информацию, обдумать и подготовить свой рассказ. К тому же у ребят есть возможность поделиться историей своего родственника с большим количеством людей: самые интересные рассказы студотряд "Алтай" публикует у себя на страницах Вконтакте и в Instagram.

От Алтая до Берлина

Поучаствовать в акции очень просто: для этого нужно опубликовать у себя на странице рассказ про своего родственника-ветерана. При этом в форме организаторы студентов никак не ограничивают: можно написать рассказ, эссе-размышление, письмо или любой другой вариант, который автор сочтет нужным. Главное — поделиться с людьми историей своего родственника и не забыть поставить хештеги #письмапамяти и #соалтайпомнит.

Студенты с максимальной отдачей участвуют в акции и присылают свои истории, рассказала Янковская. По ее словам, многие с помощью этой акции открывают для себя новые страницы в истории своей семьи.

"Конечно, у нас активные студенты и большинство из них уже давно собрали информацию о своих воевавших родственниках. Но есть и те, кто знает об этом мало: сами ветераны о войне рассказывать не очень любили. А родители информацию собрать не смогли. Тогда ребята сами включаются в поиск: сейчас информацию о военных подвигах родных можно найти в интернете. Конечно, получается небольшой рассказ без подробностей, но в нем скрыто главное — память семьи и память о Победе", — подчеркнула пресс-секретарь студотряда.

Например, Анна Устинова опубликовала историю о своем Степане Ивановиче Волженине. Его боевой путь от Алтая и до Берлина занял четыре года: автор называет их "четырьмя годами страшных мучений и страданий, голода и невыносимых бомбежек".

"За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество мой прадед награжден Орденом "Славы 3 степени" и медалью "За Отвагу" приказом частям 82 гвардейской стрелковой запорожской дивизии ордена Богдана Хмельницкого. Он заслуженно получил награды за то, что в боях 14 января 1945 года в районе хутора Ясенец-Завадрове под артиллерийским минометным огнем противника в составе расчета уничтожил 2 пулемета, разгромил 2 блиндажа, уничтожил до 20 солдат противника", — пишет автор.

Наконец, заканчивается рассказ, пожалуй, самой главной фразой: в сентябре 1945 года Степан Иванович наконец-то смог вернуться домой.

Но не для всех война закончилась так же удачно. Так, студентка Ангелина Тупякова рассказала про своего дедушку Николая Евдокимовича Сохарева, который пропал без вести на фронте.

"Сначала приходили его скупые письма-треугольники. Жив, воюю. Моя пробабушка Катерина вспоминала, как провожала отца на фронт. Он мог и не идти на войну. У него было четыре дочери, работал он на шпало-заводе. Высокий, рыжеволосый, весёлый шутник. Легко загружал бревна и шпалы в вагоны. Последнее письмо-треугольник было из Сталинграда. Пришла похоронка в 1943 году..." — заканчивает рассказ Ангелина.

Больше, чем истории

Кому-то повезло больше: студенты вспоминают в своих рассказах, что когда были маленькими, дедушки показывали им свои ордена и медали. А иногда и рассказывали про военное время.

Например, студентка Тамара Власова вообще нашла в домашнем архиве небольшую газетную заметку с фотографией своего дедушки — Кузьмы Степановича Перова. От бабушки она узнала, что фотографии уже больше 100 лет: на ней Кузьма Степанович лежит в госпитале после ранения, которое он получил еще в Первой мировой войне. А к началу ВОВ он был уже непризывного возраста. Но даже так дедушка студентки нашел способ внести свой вклад: скопил 50 тысяч рублей и отправил их в фонд победы. В конце концов, подвиг нашего народа ковался не только на передних рубежах.

Для кого-то судьба повернулась так, что фронт пришлось променять на жизнь в тылу. Например, об истории Ивана Васильевича Селякина рассказала его правнучка Ольга. В июле 1942 года ветеран получил контузию и до сентября лежал в лазарете. Вылечившись, он вновь отправился на фронт и снова был тяжело ранен. Только в этот раз вернуться не удалось, и со второй группой инвалидности солдат вернулся в тыл.

"В тылу было тяжело, мужчин не было, меня как коммуниста направили на работу в промышленную артель, занимался изготовлением обуви (валенок, сапог и т.д.). Все это делалось для фронта. За выполнение планов меня наградили дважды медалью "За трудовую доблесть", — цитирует Ольга отрывок из дневника своего прадеда.

От многих историй сжимается сердце, рассказывают организаторы акции. Даже в, казалось бы, сухих биографических перечислениях можно найти те самые волнующие и главные слова: "вернулся", "погиб на фронте", "пропал без вести". Каждая история хранит в себе огромную радость или большую боль для всей семьи.

Поучаствовать в акции может каждый. Организаторы уверены, что в условиях пандемии это отличный способ рассказать миру о подвиге своих родных.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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