Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru / пресс-служба правительства Алтайского края

АСК "Лидер" и пилотажная группа "Открытое небо", с воздуха поздравившие жителей Барнаула с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, наклеили на самолеты символику "Бессмертного полка".

Таким образом традиционное мероприятие, которое из-за пандемии не могло состояться на земле, провели в воздухе.

Корреспондент amic.ru сделал фотографии процесса подготовки к воздушному параду, а пресс-служба краевой администрации поделилась снимками в воздухе.

Уже совсем скоро мы покажем, как смотрелся полет из кабины воздушного судна.