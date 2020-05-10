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Ученые обнаружили неожиданную причину ожирения и рассказали, как быстрее похудеть

, ИА "Амител"
Вся проблема кроется в "чувствительности" мозга
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Исследователи из Канады обнаружили неожиданную причину ожирения: недостаток кальция в организме приводит к перееданию. Об открытии сообщает Evo-rus.com.

Специалисты изучили биохимический состав крови и рацион питания людей, страдающих ожирением. Врачи определили, что человеческий мозг крайне чувствителен к уровню кальция в крови. При дефиците минерала нейроны начинают подавать сигналы желудку, вызывающие чувство голода.

В результате несбалансированный рацион и частое потребление еды приводят к увеличению веса и серьезному риску для здоровья. От излишков жира страдает сердечно-сосудистая и пищеварительная система, а большое количество углеводов, поступающих с вредной едой, создают угрозу развития диабета.

Диетологи порекомендовали для избавления от лишнего веса сбалансировать рацион. В нем должны присутствовать молочные продукты, в том числе и твердый сыр. Продукт богат кальцием и поможет быстрее похудеть.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.05.2020 07:53
CALIBR

Оказывается, лапша в уши проигрывает твёрдому сыру в желудок.

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