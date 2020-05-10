Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимального значения с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального оперштаба.

Показатель отображает, как много людей может заразить один больной. Показатель в 1,06 накануне был достигнут в Москве – впервые за все время эпидемии.

Согласно опубликованным Роспотребнадзором рекомендациям по снятию ограничительных мер в регионах, для перехода на первый этап выхода из самоизоляции необходим коэффициент не выше 1. Кроме того, оценивать будут коечный фонд, охват тестированием и летальность от инфекции.

Как ранее сообщил amic.ru, 6 мая ведомство представило план снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Процесс состоит из нескольких этапов: на первом разрешат занятия спортом на улице, на втором допустят прогулки и работу непродовольственных магазинов, а на третьем откроют парки и скверы с соблюдением дистанции.