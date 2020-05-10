Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимального значения с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы федерального оперштаба.
Показатель отображает, как много людей может заразить один больной. Показатель в 1,06 накануне был достигнут в Москве – впервые за все время эпидемии.
Согласно опубликованным Роспотребнадзором рекомендациям по снятию ограничительных мер в регионах, для перехода на первый этап выхода из самоизоляции необходим коэффициент не выше 1. Кроме того, оценивать будут коечный фонд, охват тестированием и летальность от инфекции.
Как ранее сообщил amic.ru, 6 мая ведомство представило план снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Процесс состоит из нескольких этапов: на первом разрешат занятия спортом на улице, на втором допустят прогулки и работу непродовольственных магазинов, а на третьем откроют парки и скверы с соблюдением дистанции.
Комментарии
Число зараженных за сутки растет, поэтому, что это за коэффициент, который снижается, не очень понятно, но новость хорошая. Хоть и мутная
Всё верно ,есть мнение,что 24 июня будем голосовать за поправки в Конституцию - суд в Гааге поджимает.
В масках голосовать
"Гагачий пух живая гага выщипывает из себя сама,чтобы выстлать гнездо".
суд будет идти долго, можно не торопиться, да и что нам суд, по его решениям мы больше половины не выплачиваем
10.05.2020 07:57
гость
суд будет идти долго, можно не торопиться, да и что нам суд, по его решениям мы больше половины не выплачиваем
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Суд по уголовному делу, если что - там другим исходом пахнет.
Так Конституция вступила в силу еще в марте
И почему вместо есть мнение не говорить сразу я считаю?
10.05.2020 08:20
Калибру
Так Конституция вступила в силу еще в марте
И почему вместо есть мнение не говорить сразу я считаю?
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То что она куда то вступила в марте, не означает что вступила как надо вступила. Гаранту хочется хлеба и зрелищ при этом.
Что касается считать , считать не умею - только складывать палочками,поэтому - мнение.
"Еще немного и Роспотребнадзор начнет снимать ограничения"
Ещё немного, и Роспотребнадзор залечит всех в доску. Экономическая активность рухнула на 33%, дети не учатся.
Кто после этого маскарада кормить страну будет? Этот Роспотребнадзор, с этой кретинкой во главе?
10.05.2020 08:49
мы же никого не выдадим