Вылечили за два дня? На Алтае выписали восемь вахтовиков после COVID-19

Оперативный штаб Республики Алтай проинформировал население о выписке из больницы сразу восьми пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Это вахтовики, которые работали на строящемся объекте в Турочакском районе. Примечательно, что о заболевании именного такого количества вахтовиков в том же районе объявили всего два дня назад – вечером 7 мая.

В общей сложности в Турочакском районе заболели 19 человек, поэтому есть вероятность того, что речь может идти о разных людях. Однако о таком количестве заболевших на этой территории вахтовиков до 7 мая не сообщали.

Стоит отметить, что Турочакский район лидирует по числу заражений COVID-19. Следом за ним расположились Горно-Алтайск (14 случаев заболевания), Онгудайский (7), Усть-Коксинский (6), Шебалинский (3), Майминский (2) и Кош-Агачский (1) районы.

Общее число заболевших составило 52, выздоровевших – 13.