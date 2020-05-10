Никто не забыт, ничто не забыто. Большой фоторепортаж с 9 Мая в Барнауле

Фото: amic.ru, пресс-служба правительства Алтайского края, пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

75-летнюю годовщину Победы над фашизмом отметили в Барнауле 9 мая. Юбилейная дата пришлась на непростые времена, но, несмотря на это, праздник в столице края состоялся. Для ветеранов в этот день были устроены мини-концерты и военные парады прямо во дворах домов, где они живут. А барнаульцы вывешивали на окнах флаги, выставляли портреты своей воевавшей родни. На площади Победы многие горожане пришли возложить цветы и почтить память.

Помимо прочего, 9 мая в столице края прошел парад пожарной ретротехники от ГУ МЧС и авиапарад, который устроили АСК "Лидер" и пилотажная группа "Открытое небо". Смотрите наш большой фоторепортаж с 75-й годовщины Победы.