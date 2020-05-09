"Твиттер" Белого дома забросали флагами СССР после поста о победе США

На "Твиттер" Белого дома обрушился вал фотографий с советскими флагами после того, как они в своем посте исключили СССР из числа освободителей мира от фашистов.
"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!" – гласит текст поста.
После этого американскому правительству стали массово напоминать, что им следовало бы открыть учебники истории или хотя бы посмотреть архивные фото, если они лучше воспринимают информацию через картинки.
В качестве такого "учебного пособия" комментаторы выбрали фотографию с советским солдатом, который водружает флаг СССР на взятый Красной армией Рейхстаг.
On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!— The White House (@WhiteHouse) May 8, 2020
"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB
Комментарии
Он там ни чего не перепутали? Совесть осталась на диком западе?! Очень жаль, что история остаётся в прошлом, Но ещё живы ветераны! Из их рассказов было совсем по другому. И документальную хронику ни куда не деть. Наши деды погибли за нас и мы будем помнить этот подвиг до последнего вздоха.
С сентября 1939 года в состоянии войны с Германией находились Польша, Франция, Великобритания и её доминионы (Англо-польский военный альянс 1939 и Франко-польский альянс 1921). В течении 1941 года к коалиции присоединился СССР, США и Китай. На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств: Большая четвёрка (США, Великобритания, СССР, Китай), британские доминионы (Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия, Южная Африка), страны Центральной и Латинской Америки, Карибского бассейна, а также правительства в изгнании оккупированных европейских стран. Число участников коалиции в ходе войны увеличивалось.
К моменту окончания военных действий с Японией в состоянии войны со странами фашистского блока находилось 53 государства: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Южно-Африканский Союз.
Войну «странам Оси» на заключительном этапе противостояния объявили также Болгария, Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия, входившие ранее в состав Ось Берлин-Рим-Токио.
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Странно то,что остальные страны антигитлеровской коалиции не закидали флагами Твиттер подлого Госдепа.
Очевидно, не помнят уже или флаги пожалели.