"Твиттер" Белого дома забросали флагами СССР после поста о победе США

На "Твиттер" Белого дома обрушился вал фотографий с советскими флагами после того, как они в своем посте исключили СССР из числа освободителей мира от фашистов.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!" – гласит текст поста.

После этого американскому правительству стали массово напоминать, что им следовало бы открыть учебники истории или хотя бы посмотреть архивные фото, если они лучше воспринимают информацию через картинки.

В качестве такого "учебного пособия" комментаторы выбрали фотографию с советским солдатом, который водружает флаг СССР на взятый Красной армией Рейхстаг.

On May 8, 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis!



"America's spirit will always win. In the end, that's what happens." pic.twitter.com/umCOwRXWlB