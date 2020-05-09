Какая Победа без салюта? Барнаульцы устроили фейерверки во дворах

Отсутствие "централизованного" салюта в связи с режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса не смутило жителей краевой столицы - Барнаул осветили "стихийные" фейерверки.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне их массово стали запускать начиная с 21:00. Несколько таких торжеств попали на видео.

Днем барнаульцы могли посмотреть авиапарад. Для этого достаточно было выйти на балкон – самолеты летали прямо над городом.

Для тех, кто этого сделать не сумел, amic.ru сохранил фоторепортаж и видеозаписи. Одна из них сделана прямо из кабины пилота.