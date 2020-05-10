28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Новые случаи заболевания зафиксировали: в Бийске – 6 человек, Рубцовске – 5, Барнауле – 4, ЗАТО Сибирском – 3, Павловском районе – 2, Первомайском районе – 1, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Поспелихинском районе – 1, Яровом – 1, Тальменском районе – 1, Табунском районе – 1, Волчихинском районе — 1.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 669 человек. Выздоровели 199 человек, из них 23 — за прошедшие сутки. Трое скончались.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других субъектов РФ, потребуется пробыть две недели на карантине.

Кроме того, с 12 мая в регионе введут масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.