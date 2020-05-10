Праздник со слезами на глазах. Что особенного было в Барнауле 9 мая 2020 года

День Победы 2020 года войдет в историю не только как юбилейный 75-й после окончания войны, но и потому, что так, как в этом году его еще никогда не отмечали. Не было военного парада в Москве и не было боевых смотров на главных площадях городов. Не было концертов и массовых мероприятий. Да много чего не было. В Барнауле не было даже общегородского салюта – неслыханное дело. Но кое-что все-таки было. Рассказываем самые интересные моменты прошедшего Дня Победы, а также о том, почему 9 мая в этом году в чем-то оказался удачнее, чем прежде.

Концерты во дворах

Если ветеран не может прийти на концерт, концерт можно устроить ему прямо под окном, решили в Барнауле и организовали "фронтовые бригады" из артистов. Они приезжали во дворы домов, где живут ветераны и специально для них исполняли песни военных лет. Было очень красиво и очень трогательно.

Некоторые зрители заявили, что это самый удачный вариант празднования 9 мая. Ветеранам уже тяжело выбираться "на парады" и "смотры" и сидеть несколько часов на неудобных скамьях. А такой концерт под окнами – это праздник в комфортных условиях.

Парад для солдата

Почти то же самое, что концерт во дворе, только парад. Красиво – аж дух захватывает. Духовой оркестр, торжественный вынос флага, чеканный шаг курсантов БЮИ или сотрудников Росгвардии. И все это – не на площади, а в маленьком дворе дома, где живет ветеран. Лично для него. "Не думал, что когда-нибудь парад пройдет только для меня", — растроганно сказал один из ветеранов. Такие дворовые мини-парады проводили в Барнауле 7 и 9 мая.

Авиашоу

В 2020 году парады на земле отменили, но хотя бы в небе оставили. Барнаульцев с воздуха поздравили с Днем Победы АСК "Лидер" и пилотажная группа "Открытое небо". Было впечатляюще. А мы сделали видео того, как выглядел полет из кабины воздушного судна.

Автопробег пожарной ретротехники

Чем пожарная техника хуже самолетов, решили в МЧС и устроили 9 мая автопробег ретротехники, которая когда-то защищала краевую столицу от огненной стихии. Колонна автомобилей прошла по центральным улицам: проспектам Красноармейский, Ленина и Строителей.

В состав колонны вошли несколько старинных российских автомобилей, в том числе легендарный ЗИЛ-157. Его совсем недавно восстановили сотрудники МЧС.

Бессмертный полк

Бессмертный полк в этом году организован в режиме онлайн-трансляции. На шествие зарегистрировались более 3 млн человек со всего мира. Поэтому виртуальное "шествие" продлится несколько дней.

Впрочем, некоторые барнаульцы решили, что никакой виртуальностью реальность не заменишь, и все-таки пронесли по городу портреты своих солдат. А многие украсили портретами свои окна. Получилось неплохо.

Пустынные улицы

Честно говоря, не такие уж и пустынные на самом деле. День был хороший, праздник большой и барнаульцы вышли на прогулку. Но все-таки, если вспомнить, что творилось на проспекте Ленина и площади Сахарова в прошлые годы 9 мая, то эти улицы можно назвать опустевшими.

А вот на Мемориале Славы в День Победы горожан было много. Люди несли цветы, приходили семьями, приносили детей. Но многие были в масках – и такая сознательность только радует.

А что еще особенного было в этот день?

9 мая 2020 года ровно в 19 часов состоялась минута молчания в память о погибших на фронтах Великой Отечественной. На минуту остановился городской общественный транспорт.

А в 22 часа горожан призывали принять участие в акции "фонарики Победы". Вместо салюта (который отменили) барнаульцам предложили включить фонари или зажечь свечи у окна.

Не все барнаульцы откликнулись на призыв. День Победы без салюта не бывает, решили некоторые и устроили собственные фейерверки во дворах домов.