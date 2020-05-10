Бывший генеральный директор комбината "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, как проверяют продукты при подаче на стол первым лицам, в том числе и российскому президенту. Его слова передает РИА "Новости".

"Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его Федеральная служба охраны, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач", – рассказал Бухаров.

Шеф-повар подчеркнул, что порой продукты не проходили проверку в лаборатории, даже несмотря на наличие сертификатов соответствия. В таком случае приходилось корректировать меню прямо на ходу, резюмировал он.