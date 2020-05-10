Ремонтная кампания стартовала на дорогах Алтайского края

Сразу на нескольких участках федеральных трасс в Алтайском крае стартовали дорожные работы, информирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай".

Так, работы осуществляются на трассе федерального значения А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке с 11-го по 18-й километр – от выезда из Барнаула до поселка Бельмесево. Здесь дорожники установят новое барьерное ограждение, построят переходно-скоростные полосы, а также установят светофоры, тротуары и новые остановочные павильоны.

Также работы начались в Шипуновском и Поспелихинском районах. На участках со 183-го по 196-й километр и с 239-го по 249-й укладывают выравнивающий слой.

На автодороге Р-256 "Чуйский тракт" в Троицком районе дорожники приступили к расширению полотна. Также стартовали работы и на двух мостах: через протоку Оби на подъезде к Барнаулу и через Бураниху.