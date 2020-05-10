Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов рассказал, как нужно дезинфицировать защитные маски. Его слова передает АГН "Москва".

По словам специалиста, существует несколько способов дезинфекции масок. Так, их можно замачивать в водном мыльном растворе с перекисью водорода (3%) в соотношении 10 к 1 в течение пять минут. После замачивания маску следует промыть в воде до исчезновения пены и высушить в естественных условиях.

Кроме того, защитную маску можно обработать спиртовым аэрозолем, главное — полностью смочить как внешнюю, так и внутреннюю поверхности. Третьим способом эксперт назвал также обработку спиртовым аэрозолем, но с содержанием наночастиц меди. По его словам, в такое случае достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски.

Фролов отметил, что главную опасность при ношении маски представляет возможный контакт открытых участков тела с зараженной внешней поверхностью изделия. Чтобы минимизировать риски заражения, специалист рекомендует дезинфицировать места контакта тела с зараженной поверхностью.

Также он добавил, что необходимо внимательно следить за состоянием своей защитной маски и менять ее в случае дефектов. "Необходимо постоянно проводить оценку маски по сравнению с исходным ее состоянием, обращать внимание на целостность материала и элементов маски. При обнаружении дефектов защитная маска требует замены", — резюмировал Фролов.