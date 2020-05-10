Дорожно-транспортное происшествие между КамАЗом и мотоциклом произошло в Алтайском крае, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам свидетелей, авария произошла накануне, 9 мая, около 22:30 на трассе при выезде из села Суртайка в сторону Бийска. В результате столкновения мотоциклист погиб. На месте происшествия работали спецслужбы.

Обстоятельства и иные подробности пока неизвестны.

Ранее в Алтайском крае произошло жесткое ДТП недалеко от села Калманка. Тогда водитель фуры влетел в движущийся впереди КамАЗ и сильно пострадал. По словам очевидцем, его зажало в кабине и он весь был в крови.