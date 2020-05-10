Дорожно-транспортное происшествие между КамАЗом и мотоциклом произошло в Алтайском крае, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам свидетелей, авария произошла накануне, 9 мая, около 22:30 на трассе при выезде из села Суртайка в сторону Бийска. В результате столкновения мотоциклист погиб. На месте происшествия работали спецслужбы.
Обстоятельства и иные подробности пока неизвестны.
Ранее в Алтайском крае произошло жесткое ДТП недалеко от села Калманка. Тогда водитель фуры влетел в движущийся впереди КамАЗ и сильно пострадал. По словам очевидцем, его зажало в кабине и он весь был в крови.
Комментарии
Чтто это за спецслужбы, девесионнфе что ли?
Если на месте аварии работали спецслужбы, то кто-то из участников аварии очень важен нашей стране?