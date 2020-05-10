В России подскочили продажи спортивных товаров

Более чем вдвое выросли продажи товаров для занятий спортом в России на фоне режима всеобщей самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее исследование.

Как отмечается, эксперты собрали данные о продажах более чем с 900 тысяч касс со всей страны и сравнили их с результатами за 2019 год.

Выяснилось, что средний чек покупки спортивных товаров в текущем году составил 4929 рублей – это на 74% больше в сравнении с прошлым годом. При этом объем продаж вырос на 133%, а число покупок – на 34%.

Ранее в Роскачестве рассказали, как похудеть в самоизоляции на даче. Для этого специалисты рекомендовали правильно питаться и заниматься физкультурой на свежем воздухе.