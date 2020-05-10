Больница с зараженными коронавирусом пациентами загорелась в Москве

Вечером 9 мая в Москве загорелась Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого, в которой лежат пациенты с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, пожар произошел в отделении реанимации урологического корпуса на первом этаже. Там горели личные вещи, помещения были сильно задымлены.
В настоящее время возгорание ликвидировано, пациентов и персонал медучреждения эвакуировали. В результате ЧС погибла одна пациентка, еще три человека пострадали.
Пациентов разместили в других корпусах больницы. Кроме того, часть пациентов переводят в другие медучреждения.
Причина возгорания выясняется.
Комментарии
Как в реанимации может возникнуть пожар? Откуда открытый огонь?
Хваленая медецина, здания ветхие, проводка дерьмо, оборудование прошлого века, с такой нагрузкой не удевительно
10.05.2020 11:18
- гость -
Как в реанимации может возникнуть пожар? Откуда открытый огонь?
Да миллион вариантов. Короткое замыкание или неисправность аппаратуры. У меня как-то ни с того ни с сего загорелась проводка внутри выключателя, питавшего две лампочки в туалете. Нагрузка менее 100 вт, что ему надо было? До сих пор в недоумении.
Пишут "горели личные вещи". Может быть, аккумулятор телефона самовозгорелся?