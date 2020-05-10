Алтайский Роспотребнадзор пояснил, как нужно носить медицинскую маску

Носить медицинские маски необходимо как здоровым людям, так и тем, кому не удалось избежать заражения, следует из рекомендаций алтайского Роспотребнадзора по использованию защитных средств в условиях пандемии.
В ведомстве напомнили, что маску нужно носить всегда при посещении публичных мест и в общественном транспорте, так как именно в местах массового скопления людей риск заражения коронавирусом наиболее велик.
При надевании очень важно закрепить ее правильно, минимизировав промежутки между лицом. Кроме того, категорически не рекомендуется касаться маски руками.
Специалисты также отметили, что маску необходимо менять на новую каждые два-три часа после непрерывного использования. Одноразовые защитные изделия при этом повторно надевать или обрабатывать нельзя. Вместо этого их нужно утилизировать в герметично закрытом пакете.
Многоразовые маски в Роспотребнадзоре рекомендуют надевать повторно только после тщательной стирки с мылом или хлорсодержащим моющим средством. После этого изделие нужно обработать паром и прогладить горячим утюгом, чтобы оно стало полностью сухим.
"Важно понимать, что сами по себе медицинские маски не являются панацеей и не гарантируют абсолютной защиты, а их эффективность достигается только в сочетании с другими методами профилактики, такими как: сокращение числа межличностных контактов, соблюдение дистанции не менее 1 м между людьми, соблюдение личной гигиены, регулярное проведение дезинфекции личных предметов, находящихся в обиходе, и жилища, регулярное проветривание помещений и так далее", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что с 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.
Комментарии
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Руководствуясь законодательством Российской Федерации и на основании п. 2, ст. 24 Проекта Конституции РФ «Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом», законно и обоснованно требую:
1. Предъявить ПОДПИСАННЫЙ полномочным представителем Государственного Органа (не предпринимателем подписанный!) документ об объявлении на территории России карантина, самоизоляции, режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
2. Предоставить ПОДПИСАННЫЙ полномочным представителем органа исполнительной власти: губернатор, мэр, представитель органа местного самоуправления документ, не противоречащий ВДПЧ, Конституции РФ, Положению (уставу) (области, края, города, МСУ), который обязывает меня соблюдать так называемый «режим самоизоляции» и обязывает меня, гражданина – носить маску и перчатки в общественных местах;
Уведомляю, что в связи с отсутствием требуемого мною документа Ваши действия попадают под действия Ф3-100 от 01.04.2020 г.
УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасное граждан:
Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств – наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
«_____» _________ 20_____г. ______________ _
111, и при чём здесь карантин? Ищи:
> Указ Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 №77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания»
10.05.2020 17:12
111
вы бодайтесь главное что бы сами по 228 не пошли после качания прав.
весь мир спокойно соблюдает что рекомендуют даже там где не "закон" а у нас прям "беда, пожар, убивают, насилуют помирупустили"
в мире где прислушались, посидели дома, поносили маски, снимают все меры - жизнь возвращается в привычное русло, а у местных диванных войск скоро наверное еда кончится.
мне не сложно одеть маску и отгонять на 1.5 метра дураков.
Засуньте эти маски себе в эпицентр!
Им там место.
А указ о повышенной готовности еще 18 марта ввели: Постановление Правительства Алтайского края от 18.03.2020 № 120 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"
Да судя по тому, что творится в других регионах, у нас еще не все так плохо. Просто бы по человечески сказали, давайте все наденем маски и откроем все сферы деятельности, только маски не снимаем (мы не знаем бессимптомный носитель вы или нет, а так хотя бы поменьше распространять будете). И все, думаю многие бы поддержали (тем более никто не заставляет покупать, 1 маску сшить не проблема).
Но народ не пробиваем, закончится все цифровыми пропусками и у нас, 2 раза в неделю можно выйти, если оформить сможешь.
Можно узнать, где купить эту маску по цене до пандемии? То смартфон покупай ждя электронных пропусков, то маски. Где деньги Зин?
Где обещенное регулирование цен? 40-50р за одну маску....кусок спанбонда (метр такого материала для огорода за 47р покупал, и это далеко не низкий ценник), тогда цена маски должна быть 3-5рублей но не 50! лять!
Царь? Ты обещал наказывать за то, что на народе наживаются. В продаже куча некачественных подделок на маски по зверским ценам! Где регулирование? Где йкакие то хотя бы действия?