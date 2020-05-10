Алтайский Роспотребнадзор пояснил, как нужно носить медицинскую маску

Носить медицинские маски необходимо как здоровым людям, так и тем, кому не удалось избежать заражения, следует из рекомендаций алтайского Роспотребнадзора по использованию защитных средств в условиях пандемии.

В ведомстве напомнили, что маску нужно носить всегда при посещении публичных мест и в общественном транспорте, так как именно в местах массового скопления людей риск заражения коронавирусом наиболее велик.

При надевании очень важно закрепить ее правильно, минимизировав промежутки между лицом. Кроме того, категорически не рекомендуется касаться маски руками.

Специалисты также отметили, что маску необходимо менять на новую каждые два-три часа после непрерывного использования. Одноразовые защитные изделия при этом повторно надевать или обрабатывать нельзя. Вместо этого их нужно утилизировать в герметично закрытом пакете.

Многоразовые маски в Роспотребнадзоре рекомендуют надевать повторно только после тщательной стирки с мылом или хлорсодержащим моющим средством. После этого изделие нужно обработать паром и прогладить горячим утюгом, чтобы оно стало полностью сухим.

"Важно понимать, что сами по себе медицинские маски не являются панацеей и не гарантируют абсолютной защиты, а их эффективность достигается только в сочетании с другими методами профилактики, такими как: сокращение числа межличностных контактов, соблюдение дистанции не менее 1 м между людьми, соблюдение личной гигиены, регулярное проведение дезинфекции личных предметов, находящихся в обиходе, и жилища, регулярное проветривание помещений и так далее", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что с 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.