Мотоциклист без водительских прав погиб в Горном Алтае

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 8 мая на 535-м километре Чуйского тракта. 23-летний местный житель, не имея прав на управление мотоциклом, сел за руль спортивного Suzuki.

Во время поездки со стороны села Барлак в сторону Шебалино молодой человек не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщал amic.ru, поздно вечером 9 мая на трассе при выезде из села Суртайка в сторону Бийска мотоциклист попал под колеса КамАЗа. По словам очевидцев, водитель байка погиб.