Facebook массово удалял публикации с фотографией "Знамя Победы над Рейхстагом"

Российские пользователи Facebook 9 мая начали массово жаловаться на удаление из социальной сети публикаций, которые содержат фотографию Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом", сообщает ТАСС.

Пользователи отмечали, что посты с этим снимком удалялись соцсетью по причине того, что они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций". Также в уведомлениях Facebook было сказано, что "эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире".

Позже в соцсети отреагировали на жалобы и объяснили происходящее технической ошибкой. Сейчас проблема устранена.

"Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", – сообщил представитель компании.