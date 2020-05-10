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159 тысяч рублей похитили мошенники у студентки в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Злоумышленник представился сотрудником банка и предупредил о хищении средств
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Чойского района Республики Алтай стала жертвой мошенников и лишилась 159 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации министерства, 21-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сообщил потерпевшей, что интернет-мошенники пытаются похитить ее накопления с банковского счета. Чтобы избежать потери, лжесотрудник предложил студентке перевести свои деньги на якобы открытый на ее имя расчетный счет, а также сообщить код из смс, чтобы подтвердить операцию.

Последовав инструкциям мошенника, девушка перевела сбережения в размере 159 тысяч рублей. После транзакции мошенник сообщил сельчанке, что ее деньги в сохранности и закончил разговор. С тех пор на связь он не выходил.

После этого потерпевшая заподозрила неладное, поехала в город и взяла выписку по счету в банке. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Личность мошенника устанавливается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

10.05.2020 18:17
Василиса

А можно писать без ошибок ??? Ну ведь позор на весь наш край, как минимиум....

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