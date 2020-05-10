989 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей за минувшую неделю, сообщают пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с начала сезона (24 марта) с жалобами на укусы насекомых в медучреждения края обратились 2294 человека, среди них – 861 ребенок.

При изучении насекомых в 6,7% случаев специалисты выявили клещевой энцефалит. Пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболеваний энцефалитом среди пострадавших нет.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что сейчас в Алтайском крае наблюдается интенсивный рост активности клещей, в связи с чем следует соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать отпугивающие средства от насекомых.

Ранее алтайские медики сообщили о дефиците иммуноглобулина. В связи с этим в качестве альтернативы они предложили заблаговременно пройти вакцинацию.