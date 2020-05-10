За минувшие сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, половина из которых зарегистрированы в Москве, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
С начала эпидемии в стране общее число заболеваний составило 209 688, из которых 109 740 приходятся на Москву. Излечились еще 2390 человек, всего выздоровели 34 306 пациентов.
От осложнений за последние сутки скончались 88 человек, всего погибли 1915 человек.
По данным на 10 мая, в Алтайском крае коронавирус диагностировали еще у 28 человек. Всего в регионе подтверждено 669 случаев заболевания и три летальных исхода. Выздоровели уже 199 человек.
Комментарии
Интересно когда итальянцы приедут к нам на помощь? Мы уже вплотную к ним подошли по количеству зараженных. У них уже на спад пошло, а у нас в самом разгаре. Цирк да и только.
Москва - рассадник заразы...
Завтра будем на 4 месте. Или даже на 3.
Будем сидеть в повышенной готовности до НГ.
нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин»
10.05.2020 15:57
- гость -
Завтра будем на 4 месте. Или даже на 3.
Через три дня на втором месте будем
"Интересно когда итальянцы приедут к нам на помощь?"
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Наши военные ещё сербам помогают.
Что у сербов и что у нас?
Жажда - ничто, имидж - всё! - девиз вовиной политики. Ну и понятно, жажда у россиян, а у вовы имидж великаго помогателя.
Итальянцы их ссаными тряпками гонят, а те все хлоркой подьезды обливают
За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 11 тысяч человек
Опять второй результат за сутки. Когда вообще начнет снижаться?
Завтра похоже Англию обойдем, послезавтра Италию и Испанию
16:44
Это как цены на бензин. У всех снижаются, а у нас когда снижались?
А у нас послезавтра стоматология и рестораны открываются? Выходные же были до 12 мая, а потом регионы сами должны продлевать. У нас не продлили, значит все открывается
Ваще глубоко фиолетово. ИМХО
Открывается и правильно делает, цирк этот беспонтовый достал.
нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха», — сказал Путин , поправляя бронежилет на пустой Красной площади...