Путин рассказал о национальной идее в России

Национальная идея России заключается в патриотизме и ни в чем другом, заявил президент Владимир Путин во время интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", — ответил Путин на вопрос ведущего.
По словам авторов телепрограммы, это интервью было записано давно, но выпустили в эфир его только сейчас.
Ранее Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян. Тогда президент заявил, что в нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет.
Комментарии
что за бред несет этот клоун
Да, видать дела у дяди совсем плохи, раз за патриотизм защебетал. Припекает не на шутку.
Патриотизм - последнее прибежище, как известно.
Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха
И че мешает?
Бла бла бла можно уже без Вас ... МЫ придем к нашему героическому. МЫ устали...
Чушь какая! Русская национальная идея испокон веков - социальная справедливость для трудового народа. Ради этого и Разин с Пугачевым восставали, и декабристы, ради этого и революцию делали в 1917. А великодержавность, патриотизм и прочее - это только у нынешних либерастов в головах, которым заняться нечем. Ну вот припрется к вам в дом очередной гитлер с автоматом и скажет, что теперь это его дом - вы будете про патриотизм рассуждать или просто возьмете полено у печки и дадите этому гитлеру в харю? При чем тут патриотизм?
"Российский лидер заявил..."
Путин не лидер.
„Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других.“ — Марк Твен