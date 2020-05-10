Путин рассказал о национальной идее в России

Национальная идея России заключается в патриотизме и ни в чем другом, заявил президент Владимир Путин во время интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", — ответил Путин на вопрос ведущего.

По словам авторов телепрограммы, это интервью было записано давно, но выпустили в эфир его только сейчас.

Ранее Владимир Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян. Тогда президент заявил, что в нашем народе всегда было и есть понимание, что или мы победим, или нас не будет.