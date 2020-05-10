Еще одни длинные выходные ожидают россиян, которые совпадут с празднованием Дня России, сообщается в постановлении правительства РФ о переносе выходных дней в 2020 году.

Как сказано в документе, в 2020 году будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России. Сам праздник, который отмечают в стране 12 июня, в текущем году приходится на пятницу, остальные дни будут обычными выходными.

Также в конце года ожидается еще один дополнительный выходной — 4 ноября. Он связан с празднованием Дня народного единства.

Напомним, режим нерабочих дней, действующий в России с 30 марта, продлился до 11 мая включительно.