Еще одни длинные выходные ожидают россиян, которые совпадут с празднованием Дня России, сообщается в постановлении правительства РФ о переносе выходных дней в 2020 году.
Как сказано в документе, в 2020 году будет трехдневный отдых с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России. Сам праздник, который отмечают в стране 12 июня, в текущем году приходится на пятницу, остальные дни будут обычными выходными.
Также в конце года ожидается еще один дополнительный выходной – 4 ноября. Он связан с празднованием Дня народного единства.
Напомним, режим нерабочих дней, действующий в России с 30 марта, продлится до 11 мая включительно.
Комментарии
Какое День единство? СССР развалилось, с Украиной , кровным народом воюем.
Народ против власти. Власть против народа. Все против Царя.
В чем единство то?
Из страны воры везут все, что можно. Лес, нефть, газ, скоро как фашисты, наверное будут плодородную почву вывозить. А может уже вывозят да мы еще не знаем. Как с лесом...
Да и день России.....что это за день? Поминки какие то. страну разграбаили, стыдно уже.
Наши предки воевали и гордились за свою страну, нам же плакать хочется и стыдно, в какое время мы живем. Точнее выживаем.
Оба праздника пора отменять. Как несуществующие.
Всё празднуем, отдыхаем, болеем.
Работать когда начнём? А?
@САРКАЗМ ВКЛ
Наконец-то отдохнем
@САРКАЗМ ВЫКЛ